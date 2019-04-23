المشير طنطاوي يحضر مباراة بيراميدز والزمالك (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر إلى ملعب الدفاع الجوي، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق، لمشاهدة مباراة بيراميدز والزمالك من المقصورة الرئيسية للملعب. Advertisements ويلتقى بيراميدز والزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم. يذكر ان الزمالك وبيراميدز في صدارة الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة لكل منهما، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

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