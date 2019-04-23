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وكيلة إيكاردي تعلن قراره النهائي مع إنتر ميلان

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أكدت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، أن النجم الأرجنتيني سيبقى في ميلانو.
 
وقالت واندا خلال البرنامج الإيطالي الشهير "فيريسيمو" عندما سئلت عن إيكاردي: "بالتأكيد سيكون في إنتر الموسم المقبل، عائلتنا سعيدة ميلانو".
 
وأضافت: "عائلتنا مهتمة بالبقاء في ميلانو، أنا متأكدة بنسبة 100%، كما جددنا التسجيل لأطفالنا في المدارس".
 
وانتشرت العديد من الشائعات حول رحيل إيكاردي عن إنتر في الصيف المقبل، خاصة بعد تجريده من شارة القيادة واستبعاده من المشاركة مع الفريق.

وأبدت أندية كبيرة في أوروبا رغبتها بضم المهاجم الأرجنتيني، على رأسها الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
 
وفي الأسابيع الأخيرة تم حل الخلافات بين إيكاردي ووكيلته واندا من جهة، وإدارة النيراتزوري من جهة أخرى، إلا أن الشائعات ما زالت كثيرة حول رحيله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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