وكيلة إيكاردي تعلن قراره النهائي مع إنتر ميلان

أكدت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، أن النجم الأرجنتيني سيبقى في ميلانو.

وقالت واندا خلال البرنامج الإيطالي الشهير "

" عندما سئلت عن إيكاردي: "بالتأكيد سيكون في إنتر الموسم المقبل، عائلتنا سعيدة ميلانو".

وأضافت: "عائلتنا مهتمة بالبقاء في ميلانو، أنا متأكدة بنسبة 100%، كما جددنا التسجيل لأطفالنا في المدارس".

وانتشرت العديد من الشائعات حول رحيل إيكاردي عن إنتر في الصيف المقبل، خاصة بعد تجريده من شارة القيادة واستبعاده من المشاركة مع الفريق.

فيريسيمو

وأبدت أندية كبيرة في أوروبا رغبتها بضم المهاجم الأرجنتيني، على رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.



وفي الأسابيع الأخيرة تم حل الخلافات بين إيكاردي ووكيلته واندا من جهة، وإدارة النيراتزوري من جهة أخرى، إلا أن الشائعات ما زالت كثيرة حول رحيله.