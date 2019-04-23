صراع ثلاثي يُصعب مهمة نابولي في الميركاتو

يواجه نابولي الإيطالي، منافسة شرسة للغاية في محاولته للتعاقد مع الدولي الإنجليزي كيران تريبير، ظهير أيمن توتنهام الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "دايلي ميلي" الإنجليزية، أن نابولي سيواجه منافسة إنجليزية إسبانية للتعاقد مع لاعب السبيرز، من قبل أندية إيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت الصحيفة، أن توتنهام طلب 45 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع تريبير البالغ من العمر 27 عامًا.

وانضم تريبير إلى توتنهام قادمًا من بيرنلي عام 2015، مقابل 4 مليون يورو.



الصدمة التي تلقاها نابولي هي اعتقاده بأنه النادي الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات تريبير، وعلى أساسه كان ينوي التقدم بعرض لم يتجاوز 15 مليون يورو.

ومع اهتمام العديد من الأندية بضم اللاعب الإنجليزي، قرر توتنهام رفع سعره إلى 3 أضعاف.

ويعتبر توتنهام نفسه في موقف قوة للتفاوض حول تريبير الذي يمتد تعاقده مع الفريق اللندني لـ3 مواسم مقبلة.