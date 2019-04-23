تقارير: مانشستر سيتي جاهز لدفع الشرط الجزائي للتعاقد مع رودري

تأهب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع رودريجو هيرنانديز لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأخفق النادي الإنجليزي في تدعيم خط وسطه في أكثر من مناسبة خلال المواسم الأخيرة، حيث خسر خدمات البرازيلي فريد لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني السابق لمصلحة مانشستر يونايتد، وخسر خدمات الهولندي فرانكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي لمصلحة برشلونة.

وتبعًا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يتأهب لدفع 70 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب الشهير بـ "رودري" مع نادي العاصمة الإسبانية، وهو ما يجنبه الدخول في مفاوضات للفوز بخدماته.

وانتقل رودري البالغ من العمر 22 عامًا من صفوف فياريال إلى أتلتيكو مدريد في صيف عام 2018 الماضي، مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات