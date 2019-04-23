ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز...

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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز
تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تقدمه خلال فعاليات الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك والمقامة على ملعب استاد الدفاع الجوى.
ترتيب الدوري المصري
ووصل بهذه النتيجة بيراميدز الى النقطة 63 بينما توقف الزمالك عند النقطة 60 بالمركز الثاني بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة الأهلى والمصري.
الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفيدراليةوتأهل الزمالك الى الدور نصف نهائى لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية على حساب فريق حسنية أغادير المغربى بعد التعادل فى مباراة الذهاب سلبيًا قبل ان يعود ويفوز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على أرضية ملعب استاد السويس.
موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الانتاج الحربى
حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الأول من مايو المقبل موعدًا لإقامة المباراة المرتقبة بين الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى المصرى الممتاز.
الزمالك ضد الانتاجوتقام مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى إطار مباريات الجولة 31 لبطولة الدوري المصرى الممتاز والتى مقررًا لها أن يستضيفها ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.
موعد مباراة الزمالك و فى ذهاب دور نصف النهائى
ويخوض نادى الزمالك مباراة الذهاب أمام النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية على أرضية ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة يوم الأحد القادم 28 ابريل 2019 فى تمام الساعة التاسعة مساءًا.
موعد مباراة العودة بين الزمالك والنجم الساحليومن المقرر أن يتوجه الزمالك لمواجهة مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية والمقرر اقامتها يوم الأحد بعد القادم الموافق 5 مايو 2019.
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