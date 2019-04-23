شكرا لقرائتكم اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23/4/2019 .. الزمالك وبيراميدز يتنافسان على القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوجد العديد من الأحداث الجديدة في الدوري اليوم الثلاثاء 23-4-2019

الزمالك وبيراميدز يتنافسان على قمة الدوري

اخبار الدوري المصري اليوم 23-4-2019 تقام اليوم مباراة الزمالك مع بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 26 من بطولة الدوري ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات ليعتلي قمة الدوري حيث يمتلك الفارس الأبيض 60 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز صاحب نفس الرصيد من النقاط ويأمل بيراميدز في تحقيق الفوز في هذه المباراة لينفرد بصدارة الدوري بعد الفوز على الأهلى في الجولة الماضية ويأمل الزمالك في الفوز ايضا كما يأمل في تحقيق اللقب بعد غياب ثلاث سنوات .

المصري يستعد للأهلي بالدخول في معسكر مغلق

اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23/4/2019 المصري يدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري والمقرر إقامتها مساء الخميس القادم و أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري أن الفريق لن يغير من طريقة لعبه امام الأهلى ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 46 نقطة ويسعى الفريق تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال لتحقيق الفوز لينفرد بالمركز الرابع كما يدخل الأهلي اللقاء أملا في تحقيق الفوز بعد الهزيمة في المباراة الماضية امام بيراميدز والتراجع للمركز الثالث .

الخطيب يحفز لاعبي الأهلى قبل مباراة المصري

اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 23/4/2019 حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبرفقته نائبه العمري فاروق مران الفريق اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام المصري في بطولة الدوري وقام بتحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة المقرر إقامتها مساء الخميس القادم كما طالبهم بنسيان الإخفاقات التي حدثت في الفترة الماضية والتركيز في بطولة الدوري خاصة وأن الفريق لم يعد امامه هذا الموسم سوى بطولة الدوري بعد الخروج دوري أبطال إفريقيا كم إجتمع بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي .

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الإسماعيلي يتراجع عن فسخ تعاقده مع المدير الفني سيدومير بسبب الشرط الجزائي

اصبح مصير سيدومير مدرب الإسماعيلي غير معروف بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في الفترة الماضيه حيث تراجع الإسماعيلي إلى المركز الـ 7 بجدول الدوري الممتاز وكشفت إدارة الإسماعيلي انها لن تقوم بفسخ التعاقد مع البلجيكي لوجود بند في عقده لتيح له الحصول على قيمة عقدة حتى نهاية الموسم مما يكلف الدراويش اموال كثيرة وتنتظر الإدارة وتأمل الإدارة أن يتقدم سيدوميري باستقالته حتى تخرج من هذا المأزق .

اتحاد الكرة ينقل مباراة الاهلي والمصر إلى استاد المكس

اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 23/4/2019 قرر إتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والمصري المؤجلة من الجولة الـ 19 بدون جمهور كما قرر أيضا نقل المباراة من ملعب السويس إلى استاد المكس بسبب رفض الامن استقبال المباراة في على ملعب السويس وكان الأهلى قد أبدى رغبته في نقل المباراة إلى ملعب برج العرب لكن اتحاد الكرة رفض فتح الملعب بسبب تجهيزه لاستقبال مباراة الزمالك في الكونفدرالية .