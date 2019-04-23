شكرا لقرائتكم خافيير أجيرى فى ستاد الدفاع الجوى لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجد خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، وهانى رمزى، المدرب العام للفراعنة، فى ستاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، المقامة بينهما حالياً ، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
وكان أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، حرص على الحضور ايضًا لاستاد الدفاع الجوى، لمتابعة كلا من أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، ومحمود جنش، حارس مرمى الزمالك، للوقوف على مستواهم عن قرب، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
يتقدم بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، حتى الآن، فيما تساوى الفريقين قبل المباراة فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 60 نقطة لكل فريق، إلا أن بيراميدز متفوق فى عدد المباريات التى خاضها بفارق مباراتين عن الأبيض.
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