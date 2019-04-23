شكرا لقرائتكم علي فرج يتأهل لدور نصف النهائي ببطولة الجونة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية المفتوحة، وذلك بعد تخطيه منافسه النيوزيلاندي بول كول في مباراة الدور ربع النهائي.

وفاز فرج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-9 .

Advertisements

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث شارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.