شكرا لقرائتكم سميح ساويرس يحضر مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رجل الأعمال المصري، المهندس سميح ساويرس، على حضور مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، المقامة بالجونة.

ويحرص ساويرس على حضور المباريات في أدوارها النهائية، حيث لعب دورا كبيرا في استقبال الجونة لأحد البطولات الكبرى السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين.

بطولة الجونة هي البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة يبلغ 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.