شكرا لقرائتكم غوميز يرحل إلى تركيا لإجراء فحوصات طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الهلال مغادرة المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز يوم الثلاثاء إلى تركيا لإجراء فحوص طبية على حالته البدنية، وذلك بعد التنسيق مع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

وخاض غوميز كامل دقائق المباراة التي جمعت فريقه باستقلال طهران في أبوظبي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الأزرق بهدف الإيطالي سباستيان جوفينكو.

وقالت إدارة الهلال عبر تغريدة على حساب النادي في "تويتر" أن المهاجم الفرنسي (33 عاماً) سيتوجه إلى تركيا يوم الثلاثاء وسيبقى فيها لمدة يومين لإجراء فحوصات طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص.

وسيلاقي الهلال نظيره التعاون في نصف نهائي كأس الملك أواخر الأسبوع الجاري، على أن يلتقي الفريقان في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منتصف الأسبوع المقبل.