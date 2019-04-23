هاليب تنسحب من دورة شتوتغارت بسبب الاصابة واوساكا المستفيدة الأكبر

اسماء السيد - اضطرت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانيا عالميا الى الانسحاب من دورة شتوتغارت الألمانية في كرة المضرب المقامة هذا الأسبوع، وذلك بسبب اصابة في وركها تعرضت لها خلال مشاركتها مع بلادها في كأس الاتحاد.

وكشفت هاليب الثلاثاء أنها تعرضت لهذه الاصابة خلال مباراتها مع الفرنسية كارولين غارسيا الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات، موضحة "حصل الأمر خلال المجموعة الأولى ضد غارسيا. سقطت على الأرض وشعرت بأوجاع في وركي".

ورغم الأوجاع، فازت هاليب بالمباراة ضد غارسيا بثلاث مجموعات، مانحة بلادها التقدم 2-1 قبل أن تعود فرنسا من بعيد بحسمها المباراتين الأخيرتين في الفردي والزوجي حيث لعبت هاليب الى جانب مونيكا نيكوليسكو ضد غارسيا وكريستينا ملادينوفيتش اللتين حسمتا المواجهة بثلاث مجموعات.

وأكدت هاليب الثلاثاء "لا أريد المشاركة في دورة عندما لا أكون 100 بالمئة. أنا مرهقة ايضا ذهنيا بعد أن قدمت كل شيء خلال هذا الدور نصف النهائي (من كأس الاتحاد) الذي لم نتمكن من الفوز به لسوء الحظ. لهذا السبب اتخذت قرار الانسحاب، لأني أفكر بصحتي قبل كل شيء".

Advertisements

وفي ظل انسحاب هاليب من دورة شتوتغارت التي انطلقت منافساتها الثلاثاء، تجنبت اليابانية ناومي أوساما احتمال خسارتها صدارة تصنيف رابطة المحترفات لصالح الرومانية بحسب ما أفادت بالقول "كانت تقترب مني كثيرا (أقل من 200 نقطة). أشعر وكأني تجنبت رصاصة هنا".

وتعود بطلة فلاشينغ ميدوز 2018 وأستراليا المفتوحة 2019 الى دورة شتوتغارت لاعبة مختلفة عما كانت عليه في مشاركتها الأخيرة عام 2017، حين مرت اليابانية البالغة حاليا 21 عاما عبر التصفيات.

وبعد خروجها المبكر من الدورات الثلاث التي شاركت فيها منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير، رفضت أوساكا أن تضع نفسها تحت المزيد من الضغط، قائلة "لا أريد أن أضغط على نفسي والقول: +سأفوز بالدورة+. أريد فقط الاستمتاع وتجربة الجماهير الألمانية، لأن آخر مرة تواجدت فيها هنا (2017)، كنت نكرة نوعا ما".

وتبدأ أوساكا موسمها على الملاعب الترابية من الدور الثاني بمواجهة الفائزة من مباراة التايوانية هسيه سو-واي والصينية كيانغ وانغ.