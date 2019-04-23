شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الزمالك بهدف.. وجنش يتصدى لركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، فى اللقاء المقام على استاد الدفاع الجوى، المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، أحرزه على جبر فى الدقيقة 24.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا وأيمن حفنى ومحمد عنتر.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو.

خط الهجوم: عمر خربين.

بدأت المباراة هجومية من قبل لاعبى بيراميدز بفضل تحركات عبد الله السعيد وكينو، وكاد عمر جابر أن يعلن عن الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الثانية بعد مروره من الونش، ويسددها قوية يخرجها محمود جنش حارس الزمالك ببراعة لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 4 تسديدة طويلة من كينو بعد رؤيته لتقدم جنش لكنها تخرج لضربة مرمى. يستمر اللعب لـعدة دقائق فى وسط الملعب دون خطورة أو وصول لمرمى الفريقين.

وفى الدقيقة 8 بينية رائعة من كينو لعمر جابر المتواجد داخل منطقة الجزاء يلعبها عرضية طويلة يتصدى لها جنش.

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وفى الدقيقة 9 ركنية لمحمد إبراهيم يلعبها رائعة تخرج لركنية من دفاع بيراميدز. أحمد الشناوى حارس بيراميدز وحمدى الونش مدافع الزمالك فى مشادة كلامية فى الدقيقة 10.

وبعدها عرضية رائعة من عبد الله جمعة أخرجها أحمد الشناوى من أمام مهاجمى الزمالك، وفى الدقيقة 11 مرر محمد إبراهيم بمهارة من عمر الميدانى المدافع السورى بفريق بيراميدز ويحتسبها الحكم النرويجى ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها تخرج لركنية.

سيطر لاعبو الزمالك على الكرة بعد مرور 15 دقيقة بفضل تحركات عبد الله جمعة ومحمد إبراهيم لكن دون خطورة على المرمى.

فى الدقيقة 20 نشط اللقاء بين الفريقين واحتسب الحكم النرويجى أكثر من خطأ بسبب حماس اللاعبين لكن دون وجود لفرص أو هجمات خطيرة.

وفى الدقيقة 24 ضربة ركنية يلعبها عبد الله السعيد تمر من مدافعى الزمالك يقابلها على جابر يسكنها شباك الزمالك معلنا عن الهدف الأول.

وفى الدقيقة 26 إنذار لطارق حامد بسبب التدخل العنيف مع عمر خربين. ويعود اللعب لوسط الملعب ويضغط الزمالك لكن دون فاعلية بفضل الدفاع المستميت من لاعبى بيراميدز.

فى الدقيقة 30 احتسب الحكم النرويجى نيلسون ضربة جزاء ضد حمدى النقاز بداعى عرقلة خربين، والدقيقة 31 تصدى السورى عمر خربين لضربة الجزاء ولكنه يلعبها فى وسط المرمى يتصدى لها جنش ببراعة وبهدوء، ويستحوذ لاعبو بيراميدز على مجريات المباراة.

فى الدقيقة 36 هجمة خطيرة لبيراميدز بعد وان تو بين خربين وإريك تراورى يسددها قوية يخرجها محمود علاء ببراعة.

الدقيقة 37 عرضية من محمد إبراهيم يقابلها عمر السعيد برأسية تعلو عارضة أحمد الشناوي. استمر اللعب وسط الملعب ولجأ بيراميدز للعب على الهجمات المرتدة.

الدقيقة 41 عرضية رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء لكن يخرجها النقاز لركنية قبل أن تصل لكينو المنفرد.

الدقيقة 43 هجمة خطيرة للزمالك يلعبها النقاز عرضية رائعة تصل للونش يسددها قوية تصطدم بدفاع بيراميدز وتخرج لركنية.

الدقيقة 43 إنذار لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

الدقيقة 44 ضربة حرة مباشرة للزمالك يسددها محمد إبراهيم يخرجها عمر الميدانى لركنية.

45 ركنية يلعبها النقاز عرضية تصل لعمر السعيد يسددها قوية تصطدم بدفاع بيراميدز، وينتهى الشوط بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

هدف على جبر

جنش يتصدى لضربة جزاء