فيديو.. المشير طنطاوى فى الدفاع الجوى لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، فى ملعب برج العرب من أجل متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة الآن فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد. Advertisements وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو. خط الهجوم: عمر خربين. يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر.

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