طاقم التحكيم النرويجى يعاين ملعب مواجهة الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام طاقم الحكام النرويجي المكلف بإدارة مباراة بيراميدز والزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى على معاينة أرضية ملعب الدفاع الجوي فور الوصول للملعب. Advertisements ويتكون الطاقم من هوبر نيلسون حكم ساحة ويعاونه توم هارالد جرونفيك وجيد أوسكار اساكسن، وكريستوفر هاجنس حكماً رابعاً. ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 60 نقطة أيضا.

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