شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى ورمزى يتابعان مباراة الزمالك وبيراميدز من الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، وهانى رمزى، المدرب العام للفراعنة، فى استاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، المقامة بينهما حاليا، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

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وكان أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، حرص على الحضور أيضًا لاستاد الدفاع الجوى، لمتابعة كل من أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، ومحمود جنش، حارس مرمى الزمالك، للوقوف على مستواهما عن قرب، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويتقدم بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، حتى الآن، فيما تساوى الفريقان قبل المباراة فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 60 نقطة لكل فريق، إلا أن بيراميدز متفوق فى عدد المباريات التى خاضها بفارق مباراتين عن الأبيض.