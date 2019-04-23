شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى دورى الطائرة ويتوّج باللقب رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى لقاء التتويج بدورى الطائرة بعدما استطاع الفريق الأحمر أن يحسم اللقب مبكرًا.

وبذلك يحتل الاهلي المركز الأول يليه الزمالك في المركز الثاني ثم يأتي طلائع الجيش فى المركز الثالث بعدما فاز على سموحة بنتيجة 3/2 فى الجولة الأخيرة.

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كان فريق الأهلى قد حقق الفوز أمس على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3 / 0 فى الجولة قبل الختامية على نفس الصالة بهيئة قناة السويس فى الإسماعيلية

يذكر أن الأهلى حصل هذا الموسم على الثلاثية في كرة الطائرة هذا الموسم بالحصول على كأس مصر والدورى والبطولة الأفريقية للأندية.