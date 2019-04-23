شكرا لقرائتكم خبر عن كينو وخربين والسعيد فى تشكيل بيراميدز أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى. Advertisements خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو. خط الهجوم: عمر خربين.

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