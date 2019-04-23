شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنش يتصدى لركلة جزاء بيراميدز ويحرم خربين من تسجل الهدف الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، لركلة جزاء سددها عمر خربين لاعب بيراميدز فى الدقيقة 32 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليظل بيراميدز متقدمًا بهدف وحيد أحرزه على جبر فى الدقيقة 26.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو. خط الهجوم: عمر خربين.

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يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر.