شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. بيراميدز يتقدم على الزمالك بهدف على جبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة بيراميدز و الزمالك نجح على جبر فى التقدم لبيراميدز بهدف دون رد فى اللقاء المقام على ستاد الدفاع الجوى، المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

بعد مرور 15 دقيقة يستحوذ الزمالك على الكرة بفضل تحركات عبدالله جمعه و محمد إبراهيم لكن دون خطورة على المرمى.

فى الدقيقة 20 ينشط اللقاء بين الفريقين ويحتسب الحكم النرويجي أكثر من خطأ بسبب حماس اللاعبين لكن دون وجود لفرص أو هجمات خطيرة.

وفى الدقيقة 24 ضربة ركنية يلعبها عبدالله السعيد تمر من مدافعي الزمالك يقابلها علي جابر يسكنها شباك الزمالك معلنا عن الهدف الأول.

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وفى الدقيقة 26 إنذار " أصفر " لطارق حامد بسبب التدخل العنيف مع عمر خربين.

يعود اللعب لوسط الملعب ويضغط الزمالك لكن دون فاعلية بفضل الدفاع المستميت من لاعبي بيراميدز