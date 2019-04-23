شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. على جبر يحرز هدف تقدم بيراميدز على الزمالك فى الدقيقة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز على جبر مدافع بيراميدز هدف التقدم لفريقه على الزمالك فى الدقيقة 26 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو. خط الهجوم: عمر خربين.

Advertisements

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر.