موعد مباراة الزمالك وبيراميدز..  الدوري الممتاز مباراة الصراع على القمة الأسبوع 26

عٌشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة حيث يلتقي بيراميدز مع الزمالك في استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس والعشرون بالدوري المصري العام لكرة القدم، ويتولى تحكيم هذه المباراة حكام أجانب وتقام هذه المباراة بدون جماهير.

يدخل الفريقان اللقاء ورصيد كل منهما 60 نقطة في جدول مسابقة الدوري الممتاز ولكن يحتل الزمالك المركز الأول بفارق الأهداف ولديه ميزة أخرى، وهو لعب 26 مباراة بينما لعب بيراميدز 28 مباراة، وقد تلتقى الفريقان في الدور الأول بالدوري، وانتهت المباراة بالتعادل ثلاثة أهداف لكل منهما، هذه المباراة التي تم على أثرها استقالة المدرب المصري “حسام حسن” في ذلك الوقت.

مباراة الزمالك وبيراميدز

مباراة هامة جداً للزمالك بعدما استعاد القمة في الأسبوع الماضي عقب الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، وفي نفس اليوم خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدف لا شيء، ويسعى نادي الزمالك للفوز بهذه المباراة فهي من أقوى المباريات الحاسمة و المؤثرة على مسيرة الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المحتمل أن تكون تشكيلة نادي الزمالك كما يلي في ضوء اللاعبين الذين يخوضون المباراة من البداية.