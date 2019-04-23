yalla shoot بث مباشر الزمالك وبيراميدز كورة لايف الدوري المصري مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميز مباشر on sport لايف كورة ستار رابط الأسطورة الجديد، مباراة الزمالك وبيراميدز لايف الآن في الدوري المصري المباراة الهامة والمرتقبة التي ينتظرها الكثيرون من جماهير نادي الزمالك بعدما عاد الزمالك لصدارة الدوري المصري مرة أخري بعدما هزم الأهلي أمام بيراميدز للمرة الثانية في لقاء العودة بين الفريقين ليتاخر في الترتيب للمركز الثالث لحصوله على 58 نقطة فقط بينما يتساوي الزمالك وبيراميدز في عدد النقاط وهو 61 نقطة لكل منهما ليكون الزمالك في المركز الأول وبيراميدز في المركز الثاني وتعتبر مباراة اليوم الفاصلة بينهما في المركز الأول .

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yalla shoot بث مباشر الزمالك وبيراميدز كورة لايف الدوري المصري مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميز مباشر on sport لايف كورة ستار رابط الأسطورة الجديد

بيراميدز يحرز الهدف الأول في شباك نادي الزمالك.