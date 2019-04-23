بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدم بهدف على جبر أمام الزمالك

كتب: أحمد أبوعقيل
انهى نادي بيراميدز الشوط الاول متقدما بهدف مدافعه على جبر من ضربة ركنية خلال مباراته أمام الزمالك، على ملعب الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الـ 26 من الدوري المصري.
وسجل هدف بيراميدز علي جبر، في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد خطأ من دفاعات الزمالك، والذي بدوره رفض الاحتفال بإحارز هدفًا في مرمى فريقه السابق.
ويدخل الأبيض وهو متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يتواجد في المركز الثاني بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الماضية.
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