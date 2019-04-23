انت الان تتابع كريم بنزيما على بعد خطوة من تحطيم رقم ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

كريم بنزيما Advertisements

أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على بعد خطوة من معادلة رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، فيما يخص الأهداف المتتالية التي سجلها مع الفريق، بعدما أصبح لاعب الملكي أول لاعب في تاريخ النادي يُسجل 8 أهداف متتالية دون أن يحرز أي لاعب آخر من زملائه بين هذه الأهداف، حيث سجل كريم آخر 8 أهداف لأبناء زيدان، متفوقًا على بوشكاش الذي سجل 7 أهداف في موسم 1961-1962، وكارلوس سانتانا (6 أهداف - موسم 1978-1979)، وكريستيانو رونالدو (6 أهداف - 2016-2017).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن الرقم القياسي يحمله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الإسباني بعدما سجل في وقت سابق 9 أهداف متتالية للفريق الكتالوني دون أن يسجل لاعب آخر أهدافا، وإذا نجح النجم الفرنسي في إحراز هدف في شباك خيتافي، خلال مواجهة الفريقين يوم الخميس المقبل،