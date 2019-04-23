كريم بنزيما على بعد خطوة من تحطيم رقم ميسي

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تحرير:علي الزيني ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
كريم بنزيما
أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على بعد خطوة من معادلة رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، فيما يخص الأهداف المتتالية التي سجلها مع الفريق، بعدما أصبح لاعب الملكي أول لاعب في تاريخ النادي يُسجل 8 أهداف متتالية دون أن يحرز أي لاعب آخر من زملائه بين هذه الأهداف، حيث سجل كريم آخر 8 أهداف لأبناء زيدان، متفوقًا على بوشكاش الذي سجل 7 أهداف في موسم 1961-1962، وكارلوس سانتانا (6 أهداف - موسم 1978-1979)، وكريستيانو رونالدو (6 أهداف - 2016-2017).
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن الرقم القياسي يحمله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الإسباني بعدما سجل في وقت سابق 9 أهداف متتالية للفريق الكتالوني دون أن يسجل لاعب آخر أهدافا، وإذا نجح النجم الفرنسي في إحراز هدف في شباك خيتافي، خلال مواجهة الفريقين يوم الخميس المقبل،
ورفع مهاجم الميرنجي رصيده إلى 30 هدفًا في 50 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، من بينها 3 ركلات جزاء، و11 رأسية، فضلًا عن تمكنه بأهدافه الثلاثة في شباك أتلتيكو بلباو من تخطي الأورجواياني لويس سواريز، في قائمة هدافي الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا بفارق هدف عن مهاجم برشلونة، ليصبح ثاني الهدافين بعد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 33 هدفًا.
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