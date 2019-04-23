انت الان تتابع أول رد رسمي من الأهلي على عقوبات اتحاد السباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

كرة الماء

قال وائل عزت، رئيس جهاز كرة الماء بالنادي الأهلي إنه لم يتلقى اي اخطارات رسمية من قبل اتحاد السباحة بشأن عقوبات مباراة كرة الماء بين الأهلي والجزيرة والأحداث المؤسفة التي تابعت المباراة. وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن اجتماع مجلس إدارة النادي هو من سيرد على بيان اتحاد السباحة وتحديد ما سيتم من قبل إدارة النادي خلال الأيام المقبلة. ويعقد الآن، مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مهما، لمناقشة العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء، بسبب الخسائر المتتالية التي يتعرض لها النادي في كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم

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وقرر مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام ، وكذلك إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر، وإيقاف اللاعب محمد أسامة واللاعب يحيى علاء لمدة 3 أشهر، وإيقاف اللاعب توفيق أحمد لمدة 6مباريات، وإيقاف المدير الإداري للنادي