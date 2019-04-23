انت الان تتابع بيراميدز بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

بيراميدز

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل فريق بيراميدز المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر، عمر الميداني، عمر جابر، رجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، عبدالله السعيد، محمد فاروق. الهجوم: ماركوس كينو، عمر خربين. وجاء على دكة البدلاء كلًا من: المهدي سليمان، عبد الله بكري، محمد رزق، أحمد عادل، مهند