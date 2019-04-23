الجبلاية تكشف حقيقة تغيير إقامة منتخبات «كان 2019»

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انتشر مؤخرًا أخبار حول رغبة بعض المنتخبات المشاركة في البطولة بتغيير أماكن الإقامة والانتقال لفنادق أخرى بعد إعلان جدول جميع الفنادق في مختلف المحافظات

أكد أحمد مجاهد المنسق العام لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر، بدءًا من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة، أن اللجنة المنظمة ليس لديها أي خطط لتغيير أماكن إقامة المنتخبات المشاركة في البطولة خلال الفترة المقبلة بعد إقرارها بشكل رسمي عقب حفل القرعة الذي أقيم يوم 12 أبريل بمنطقة أهرامات الجيزة، مشددًا على أنه لا نية لتغيير الأماكن طبقًا لما تنص عليه اللوائح، وأن المنتخب الراغب في الانتقال لفندق مختلف يكون على نفقته الشخصية.

وكانت أخبار انتشرت مؤخرًا حول رغبة بعض المنتخبات في تغيير أماكن الإقامة والانتقال لفنادق أخرى بعد إعلان جدول جميع الفنادق في مختلف المحافظات مؤخرًا. وجاء جدول إقامة وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة على النحو التالي: المجموعة الأولى ستقام مباريات هذه المجموعةعى على ملعب استاد القاهرة الدولي،

وجاء جدول إقامة وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى وكانت أخبار انتشرت مؤخرًا حول رغبة بعض المنتخبات في تغيير أماكن الإقامة والانتقال لفنادق أخرى بعد إعلان جدول جميع الفنادق في مختلف المحافظات مؤخرًا. ستقام مباريات هذه المجموعةعى على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويقيم منتخب الكونغو في فندق ميريديان هليوبوليس، وسيخوض تدريباته على ملعب تدريب المقاولون العرب الفرعي، وسيكون في نفس الفندق منتخب زيمبابوي، الذي سيخوض تدريباته على ملعب نادي السكة الحديد، فيما يقيم منتخب أوغندا في فندق راديسون بلو، وسيخوض تدريباته على ملعب المقاولون العرب الرئيسي. المجموعة الثانية يستضيف استاد الإسكندرية، مواجهات هذه المجموعة؛ حيث يقيم منتخب نيجيريا، في فندق هيلنان فلسطين، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب بالأكاديمية البحرية، أما منتخب مدغشقر، فسيقيم بفندق هيلتون كينج رانش ببرج العرب، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب برج العرب الفرعي، فيما يقيم منتخب بوروندي، في فندق توليب مصطفى كامل، وسيخوض التدريبات على ملعب التدريب بنادي الاتحاد السكندري، بينما سيقيم منتخب غينيا، بفندق توليب مصطفى كامل، وسيخوض تدريباته، على ملعب التدريب باستاد جامعة الإسكندرية. Advertisements المجموعة الثالثة يستضيف استاد الدفاع الجوي، مباريات هذه المجموعة، وسيقيم منتخب كينيا، في فندق طيبة روز، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب رقم 1 باستاد الدفاع الجوي، فيما يقيم منتخب السنغال بفندق طيبة روز، ويخوض تدريباته على ملعب التدريب رقم 3 باستاد الدفاع الجوي، فيما سيقيم منتخب الجزائر بفندق رويال كمبينسكي، وسيخوض مرانه على ملعب التدريب بنادي انبي، أما منتخب تنزانيا، فسيقيم في فندق هيلنان لاند مارك، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب ببتروسبورت. المجموعة الرابعة ستقام مباريات هذه المجموعة على ملعب استاد السلام، وسقيم منتخب كوت ديفوار، بفندق كونكورد السلام، ويخوض تدريباته على ملعب التدريب بنادي الشمس، أما منتخب جنوب إفريقيا، فسيقيم بفندق نوفوتيل، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب بنادي إيرو سبورت، فيما سيقيم منتخب ناميبيا، بفندق لوباساج المطار، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب باستاد أكاديمية الدفاع، أما منتخب المغرب، فسيقيم في فندق راديسون بلو، وسيخوض مرانه على ملعب التدريب بمجمع النسور الرياضي. المجموعة الخامسة ستقام لقاءات هذه المجموعة على ملعب استاد السويس، وسقيم منتخب موريتانيا، بفندق ستيلا دي ماري "سي كلوب"، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب رقم 1 بنادي وادي دجلة بالعين السخنة، وسقيم منتخب أنجولا، بنفس الفندق، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب رقم 2 بنفس النادي، فيما يقيم منتخب تونس بفندق ستيلا دي ماري جراند هوتيل، ويخوض مرانه على ملعب التدريب بنادي بتروجت، أما منتخب مالي، فسيقيم بفندق ستيلا دي ماري جراند هوتيل، ويخوض مرانه على نفس الملعب. المجموعة السادسة تقام مباريات هذه المجموعة على استاد الإسماعيلية، ويقيم منتخب الكاميرون، بفندق ميريكور، ويخوض مرانه على ملعب التدريب بالفندق، وسيقيم منتخب بنين في نفس الفندق، وسيخوض مرانه بملعب قناة السويس القديمة، وسيقيم منتخب غانا، بفندق توليب الفرسان، ويخوض مرانه على الملعب الفرعي بقناة السويس، ويقيم منتخب غينيا الاستوائية، في نفس الفندق، وسيخوض تدريباته على ملعب التدريب بنادي قناة السويس. ولم يتم تحديد ملعب تدريب أو فندق الإقامة الخاص بالفراعنة، بصفته منظم البطولة، وسيحدد خافيير أجيري، الأماكن في وقت لاحق.

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