انت الان تتابع مران الأهلي.. ظهور رمضان صبحي وفقرة للكرات العرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
رمضان صبحى
واصل الثنائي حسام عاشور ومحمد هاني لاعبا النادي الأهلي برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة، ويعاني هاني من الإصابة بإجهاد عضلي، تعرض له خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر قبل مواجهة بيراميدز، بينما يعاني حسام عاشور من إجهاد في العضلة الضامة؛ ليتأكد غيابه عن مواجهة المصري. وخاض مروان محسن تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، وأدى جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، ثم استكمل التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب.
وبدأ رمضان صبحي لاعب الأهلي، في تدريبات الكرة بشكل خفيف، ويعاني رمضان من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها خلال أحد تدريبات الفريق أمام بيراميدز، والذي حرمه من التواجد في المباراة التي خسرها الأهلي بهدف نظيف. وأجرى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تقسيمة على هامش مران الفريق، وشهدت التقسيمة
وبدأ رمضان صبحي لاعب الأهلي، في تدريبات الكرة بشكل خفيف، ويعاني رمضان من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها خلال أحد تدريبات الفريق أمام بيراميدز، والذي حرمه من التواجد في المباراة التي خسرها الأهلي بهدف نظيف.
وأجرى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تقسيمة على هامش مران الفريق، وشهدت التقسيمة مشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها في قبل مباراة بيراميدز السابقة.
وقاد لاسارتي ومساعده سباستيان فقرة للكرات العرضية، والتي حرص خلالها الثنائي على منح تعليمات خاصة للاعبي الدفاع والهجوم، وشرح بعض الجمل في الضربات الركنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء بعد غد الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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