الخطيب والعامري يحضران مران الأهلي في التتش

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تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
الخطيب
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونائبه العامري فاروق على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ووجد الخطيب والعامري في مران الفريق الأحمر لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي. كما حرص الثنائي على عقد جلسة سريعة مع قائد الفريق حسام عاشور للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها أمام بيراميدز، في العضلة الضامة، والتي ستحرمه من الوجود في قائمة المباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء بعد غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. يذكر أن فريق النادي الأهلي قد تلقى هزيمة من فريق بيراميدز بهدف نظيف سجله البرازيلي كينو في المباراة التي جمعت بنيهما
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء بعد غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن فريق النادي الأهلي قد تلقى هزيمة من فريق بيراميدز بهدف نظيف سجله البرازيلي كينو في المباراة التي جمعت بنيهما مساء يوم الخميس الماضي في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والتي استضافها استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس في حضور جماهيري بـ5 آلاف مشجع أهلاوي، وهي المباراة التي أودت بالأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة المحلية.
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