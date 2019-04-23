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تريزيجيه يزين التشكيل المثالي للدوري التركي

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

تريزيجيه

تريزيجيه

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ظهر محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف قاسم باشا، ضمن التشكيل المثالي للجولة الـ29، من عمر مسابقة الدوري التركي. وسجل تريزيجيه هدفًا فى مباراة قاسم باشا، أمام بورصا سبور، التي جمعتهما، على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث جاء هدف تريزيجيه، بعد تمريرة رائعة من كريم حافظ، ظهير أيسر المنتخب الوطني. ويحتل فريق قاسم باشا المحترف في صفوفه محمود حسن تريزيجيه لاعبنا الدولي، المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري التركي الممتاز برصيد 38 نقطة.

ونجح تريزيجيه مع فريق قاسم باشا في تسجيل 9 أهداف منذ انطلاق بطولة الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة هدافي الدوري التركي. وكان تريزيجيه قد توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوريات الأوروبية خلال شهر مارس الماضي، في الاستفتاء الذي أجرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية

ونجح تريزيجيه مع فريق قاسم باشا في تسجيل 9 أهداف منذ انطلاق بطولة الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة هدافي الدوري التركي.

وكان تريزيجيه قد توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوريات الأوروبية خلال شهر مارس الماضي، في الاستفتاء الذي أجرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للتصويت على أفضل لاعب إفريقي في الدوريات الإفريقية، حيث حصل الدولي المصري "تريزيجيه" على نسبة 82% من أصوات المشجعين ليحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي في الشهر المنقضي. وكشفت المجلة الفرنسية أن تريزيجيه نجم أندرلخت السابق وقاسم باشا الحالي تفوق على عدد كبير من اللاعبين الأفارقة وهو نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي والسنغالي ميندي.

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