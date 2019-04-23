الهلال و النصر ينتصران آسيويا

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

عزز فريق الهلال صدارته للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه استقلال طهران الإيراني 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من دور المجموعات.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو

الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .51

واضطر الهلال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد

نواف العابد.

ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد استقلال طهران عند أربع نقاط في المركز الثالث، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه

مباراة العين الإماراتي مع الدحيل القطري.

ويلتقي الهلال في الجولة الخامسة مع العين الإماراتي يوم 6 أيار/مايو

المقبل، فيما يلتقي استقلال طهران مع الدحيل في ذات اليوم.

و اقتنص فريق النصر السعودي فوزا مثيرا من ملعب مضيفه الزوراء العراقي 2 1/ اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أسيا لكرة القدم.

وتقدم الزوراء بهدف في الدقيقة 30 عن طريق علاء عباس، قبل أن يسجل يحيى الشهري هدف التعادل للنصر في الدقيقة .58

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف البديل نواف الفرشان هدف الفوز القاتل للنصر.

ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد الزوراء عند

أربع نقاط في المركز الثالث.