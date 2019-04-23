الامارات | صن الإسبانية: داني ألفيس يحطم رقم حسام حسن الأسطوري بعد 13 عام

شكرا لقرائتكم خبر عن صن الإسبانية: داني ألفيس يحطم رقم حسام حسن الأسطوري بعد 13 عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر النجم المصري حسام حسن، رقماً قياسياً عالمياً كان قد أحتفظ به على مدار 13 عاماً، إذ ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن النجم البرازيلي داني آلفيس (36 عاما)، بات اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم بعدما بلغ رصيده 42 لقبا، مما يجعل منه نظريا أنجح لاعب في تاريخ كرة القدم"، وبعد أن حصد نادي باريس سان جرمان لقب الدوري الفرنسي، حطم النجم البرازيلي، داني ألفيس، مدافع الفريق رقما قياسيا استمر لسنوات طويلة في جعبة نجم منتخب مصر السابق حسام حسن.

وأوضحت الصحيفة: "التتويج بلقب الدوري الفرنسي يجعل ألفيس متقدما على حسام حسن الأيقونة المصرية، والذي سيطر على مسابقات الدوري والكأس في بلاده رفقة الأهلي والزمالك كما حقق بطولات أخرى ليبلغ رصيده الإجمالي 41 لقبا"، وحمل حسن لقب الأكثر تتويجا منفردا برصيد 41 لقبا منذ أحرز لقبه الأخير، وكان التتويج مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا عام 2006.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسام حسن، المدير الفني الحالي لفريق سموحة، لم يكن المصري الوحيد الذي ورد اسمه في القائمة الباررزة، بل توأمه إبراهيم حسن أيضا، وجاء في التقرير أن "الإسباني أندريس إنييستا فاز بـ37 لقبا، بالتساوي مع البرازيلي ماكسويل زميله السابق في برشلونة، والمصري الآخر إبراهيم حسن".

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وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على مسيرة داني ألفيس والألقاب التي حصل عليها، مشيرة إلى أنه بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي محققا معه 3 ألقاب، قبل أن ينتقل لـ إشبيلية الإسباني ويفوز معه بـ5 ألقاب أخرى.

ولفتت إلى أن الفترة الأبرز في مسيرة ألفيس كانت رفقة برشلونة عندما فاز بـ23 بطولة مختلفة، كما أنه فاز رفقة يوفنتوس بلقبين، قبل أن يحصد 5 ألقاب مع فريقه الحالي باريس سان جرمان.

كما أن نجاحات ألفيس ليست قاصرة على الأندية، إذ فاز بـ4 ألقاب مع الفئات العمرية المختلفة لمنتخب البرازيل.