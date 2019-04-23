شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى الأكثر إشراكًا للاعبين فى الموسم الجارى والزمالك الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عدد كبير من الصفقات أبرمها مجلس إدارة النادى الأهلى في يناير من الموسم الجارى لتدعيم صفوف الفريق، وعدد من التغيرات في تشكيل الفريق على مدار الموسم، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت أغلب لاعبى المارد الأحمر.

الأهلى هو أكثر أندية الممتاز إشراكًا للاعبين هذا الموسم بالدورى الممتاز، حيث شارك باسمه 39 لاعبًا في المسابقة وذلك مع 3 أجهزة فنية مختلفة، الفرنسى كارتيرون ومحمد يوسف وأخيرًا الأورجويانى لاسارتى، ويحل فريق الجونة في المركز الثانى من حيث إشراك اللاعبين وذلك بـ38 لاعبًا مع إثنين من مدربيه.

Advertisements

المصرى البورسعيدى أيضًا يتساوى مع الجونة في عدد اللاعبين الذي دفع بهم خلال مشواره بالدورى هذا الموسم، فشارك باسمه 38 لاعبًا في المسابقة الجارية. ثم يأتى بعدهم كل من سموحة وحرس الحدود والاتحاد، ثلاثى مدينة الإسكندرية، وأشرك كل منهم 37 لاعبًا خلال مشواره بالدورى الممتاز هذا الموسم. بينما مثّل فريق إنبى في الموسم الجارى حتى الآن 36 لاعبًا، ويليه كل من بتروجت والداخلية، واللذين دفعا بـ35 لاعبًا في تشكيلة كل منهما.

الانتاج الحربى والاسماعيلى أشركا 34 لاعبًا خلال مشوارهما بالمسابقة في الموسم الجارى، ثم فريق النجوم الذي مثله 33 لاعبًا، في حين خاض مشوار بيراميدز في الدورى 32 لاعبًا.

أما عن قائمة الأندية الأقل إشراكًا للاعبين هذا الموسم، فعلى رأسها فريق نادى الزمالك، والذى أشرك 27 لاعبًا فقط خلال مشواره بالدورى هذا الموسم، وتتفاوت الآراء حول هذا الأمر، فيذهب فريق لتأييد تثبيت التشكيل الأبيض دائمًا من أجل المزيد من الاستقرار الفنى وحالة الانسجام داخل صفوف الفريق، بينما يرفض فريق آخر هذا الأمر معتبرًا إياه هدما للياقة اللاعبين وسياسة ترهق اللاعبين وتقلل من جهدهم البدنى والفنى أيضًا في المحطات الأخيرة من عمر الموسم. كذلك أشرك كل من وادى دجلة والمقاولون العرب 29 لاعبًا فقط خلال مشوارهما بالمسابقة، محافظين على القوام الأساسى للفريق، دون المساس ببعض العناصر الأساسية، وأيضًا طلائع الجيش ومصر للمقاصة، واللذان أشركا 30 لاعبًا هذا الموسم بالدورى.