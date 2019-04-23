شكرا لقرائتكم خبر عن رحيم سترلينج يخوض حربًا شرسة ضد العنصرية فى الملاعب الإنجليزية والعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا جناح مانشستر سيتى والمنتخب الإنجليزى لكرة القدم، رحيم سترلينج إلى التشدد بالعقوبات في وجه العنصرية، مطالبا بخصم 9 نقاط من رصيد الفريق الذي يقوم جمهوره بأى إساءة عنصرية وذلك لأن العقوبات الحالية المفروضة من قبل السلطات المعنية تعنى بأن الحلول «لا تزال بعيدة كل البعد» عن تحقيق الردع اللازم.

وأصبح سترلينج مؤخرا من الأصوات المطالبة بالتعامل بجدية مع آفة العنصرية في ملاعب كرة القدم، بعدما وقع شخصيا ضحية لها إن كان خلال دفاعه عن ألوان فريقه مانشسستر سيتى أو المنتخب الوطنى.

فاللاعب المولود في جامايكا كان عرضة لهتافات عنصرية خلال مباراة لفريقه سيتى أمام تشيلسى في ديسمبر، ثم وقع وزملاؤه السود في المنتخب الإنجليزى ضحايا هتافات عنصرية خلال الفوز على مونتينيجرو 5-1 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في مارس الماضى.

ولم يقف سترلينج مكتوف الأيدى خلال المباراة ضد مونتينيجرو، إذ تقدم على أرض الملعب بعد تسجيله الهدف الخامس لمنتخب بلاده، ووقف بمواجهة مدرجات المشجعين المحليين واضعا يديه على أذنيه (فى إشارة لسماع الهتافات)، كما دعا بعد المباراة إلى إنزال أشد العقوبات بحق مطلقى الهتافات.

وأصبح سترلينج الآن أحد الموقعين على بيان صدر في عدد أمس الثلاثاء من صحيفة «التايمز» البريطانية يدعو إلى تسلم المزيد من السود والآسيويين والأقليات العرقية مناصب السلطة في كرة القدم، والى عقوبات أشد بحق العنصريين والمزيد من العمل من جانب المسؤولين عن منصات التواصل الاجتماعى والجهات الراعية ووسائل الإعلام التقليدية.

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وكتب سترلينج في الصحيفة: «خلال نشأتى في لندن حين كنت أذهب إلى المدرسة وألعب كرة القدم، لم أكن أعرف ما هي الإساءة العنصرية لأنى لم أختبر أي شىء من هذا القبيل. بالتالى، يبدو من الجنون أنى، في عام 2019، أشعر بالحاجة إلى كتابة مقال في صحيفة يدعو إلى تغييرات جذرية في اللعبة التي أحب».

وأردف: «لكنى أفعل ذلك لأن مشكلة العنصرية في كرة القدم سيئة للغاية، عميقة للغاية ولا يبدو أن هناك حلا لها في الأفق. قرأتم جميعا عن مختلف الحوادث العنصرية البارزة في الأشهر الأخيرة: الإساءة التي تلقيتها حين كنت ألعب مع مانشستر سيتى في ملعب تشيلسى، صيحات الاستهجان التي تعرض لها لاعبو إنجلترا السود في مونتينيجرو، السوء الذي عانى منه لاعب يوفنتوس مويز كين في إيطاليا وشتائم لا نهاية لها يتعرض لها اللاعبون على وسائل التواصل الاجتماعى».

ورأى أنه «للأسف هو مجرد غيض من فيض. في أعلى وأسفل اللعبة، في جميع أنحاء العالم، يتعرض اللاعبون السود والآسيويون والمشجعون والمدربون للعنصرية. كل يوم، من كرة القدم في الحديقة إلى دورى أبطال أوروبا».

وحسب سترلينج «الأشخاص الذين يديرون اللعبة لم يقتربوا بأى شىء من الأشكال من حل المشكلة. هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية».

واعتبر أن العقاب على الإساءة العنصرية يجب أن يبدأ بخصم تلقائى لتسع نقاط من رصيد النادى الذي يقوم جمهور بالإساءة العنصرية، إضافة إلى إجباره على خوض ثلاث مباريات خلف أبواب موصدة، وذلك عوضا عن الغرامات المفروضة في النظام الحالى والتى يراها رادعا غير كاف.

وأوضح: «يبدو ذلك (العقوبات المقترحة) قاسيًا، لكن أي مشجع سيخاطر بسلوك عنصرى إذا كان من الممكن أن يهبط فريقه أو يخسر فرصته بإحراز لقب؟»، مضيفا «الغرامات الصغيرة لا تلحق ضررا بالأندية والدول». وحمل سترلينج الشركات الراعية مسؤولية ردع الجماهير عن ارتكاب هذه الإساءات، موضحا «فى المرة القادمة التي يفشل فيها النادى أو الهيئة الحاكمة (الاتحاد) في التصرف بشكل مناسب ضد العنصرية، أود أن أرى تلك الشركة (الراعية) تسحب أموالها وتتخذ موقفا أخلاقيا». وأقر: «لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر من أجل تغيير الأشياء، لكن يتعين علينا أن نبدأ الآن. لا أريد أن يضطر الجيل التالى من اللاعبين السود إلى مواجهة هذا الشر».