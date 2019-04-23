الشوط الأول: بيراميدز (1) – (0) الزمالك ... علي جبر يسجل (لحظة بلحظة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الآن مباراة بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وأعلن كلًا من السويسري كريستان جروس المدير الفني للزمالك، ورامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، عن التشكيل الآساسي لكل فريق. وجاء تشكيل الزمالك: في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش». في خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – إبراهيم حسن. Advertisements في خط الهجوم: عمر السعيد. الاحتياطي: عماد السيد حارس مرمى – محمد عبدالغني – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالمنعم كهربا – محمد عنتر – أيمن حفني – بهاء مجدي. بينما جاء تشكيل بيراميدز: حارس المرمى: أحمد الشناوي. الدفاع: عمر جابر- عمر الميداني- على جبر- رجب بكار. وسط الملعب: كينو- نبيل عماد «دونجا»- إريك تراوري- السعيد- محمد فاروق. الهجوم: عمر خربين. البدلاء: المهدي سليمان – محمد رزق- محمد مجدي «قفشة»- محمد فتحي – ناصر منسي- عبدالله بكري – كريستيان بينافينتي.

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