شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. موقعة «التحدى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، تقام مباراة الأهلى والمصرى، المقرر لها غداً «الخميس»، على أرض ملعب استاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة بينهما من الجولة الـ19 لبطولة الدورى الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين لحصد الثلاث نقاط، فالأهلى يرغب في اعتلاء صدارة المسابقة مرة أخرى، بعدما تجمد رصيده عند 58 نقطة عقب الخسارة أمام بيراميدز في الجولة الماضية، وبالرغم من الغيابات التي يعانى منها الأهلى بسبب الإصابات أو الإيقافات، إلا أن الجهاز الفنى، بقيادة مارتن لاسارتى، أبدى ثقته الكاملة في بقية اللاعبين في تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز، بينما يريد الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، تحت قيادة إيهاب جلال، تأكيد الصحوة التي يشهدها الفريق منذ أن تولى إيهاب جلال مهمة القيادة الفنية، وحقق العديد من النتائج الرائعة، أبرزها الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وفى الوقت نفسه ستزيد فرص الفريق في التواجد بالمربع الذهبى، محتلاً المركز الرابع، ومن ثم ضمان المشاركة في البطولة الإفريقية النسخة المقبلة، وهى المباراة التي سيديرها تحكيمياً طاقم تحكيم أجنبى، نظراً لأهمية وحساسية المواجهة.

«الأحمر» يرهن الإفراج عن المستحقات بالصدارة

رهن الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الإفراج عن مستحقات اللاعبين، التي تم تجميدها خلال الفترة الماضية، بالفوز على المصرى في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، مساء غد الخميس، على أرض ملعب استاد المكس بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 لبطولة الدورى الممتاز، ومن ثَمَّ اعتلاء صدارة الدورى الممتاز مرة أخرى، بعدما فقدها الفريق عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام بيراميدز. وقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخروج من البطولة الإفريقية أمام صن داونز، والخسارة أمام بيراميدز، فضلًا عن العقوبات المالية التي أقرها الجهاز الفنى بالاتفاق مع مجلس الإدارة بعد المستوى المهتز في الفترة الأخيرة. وطالب الجهاز الفنى اللاعبين باستعادة نغمة الانتصارات من أجل عودة الاستقرار إلى الفريق، وشدد على أن الفترة المقبلة لن تتحمل أي إخفاقات أخرى، وعلى اللاعبين مصالحة الجماهير والقتال على بطولتى الدورى والكأس. من ناحية أخرى، بدأ رمضان صبحى» الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى الذي يخضع له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

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وفى إطار الاستعدادات لمواجهة المصرى، عقد الجهاز الفنى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، أكثر من جلسة مع اللاعبين، على هامش المران في الأيام الماضية، لمشاهدة ملخص مباريات المصرى، والوقوف على الجوانب الفنية قبل المباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الخميس، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدورى العام. وشاهد «لاسارتى» أكثر من ملخص لمباريات المصرى مع جهازه المعاون للوقوف على طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية. ومن المنتظر أن يؤدى الفريق مرانه، صباح اليوم الأربعاء، على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة.

.. والمصرى يرصد 20 ألف جنيه لكل لاعب للفوز

سادت حالة من الارتباك داخل معسكر الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، بعد تلقى النادى فاكسا من اتحاد الكرة ظهر أمس يخبرهم بنقل المباراة مع الأهلى المقررة غدا الخميس والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة للدورى من ملعب الجيش بالسويس إلى المكس بالإسكندرية، ما وضع الفريق في ورطة بسبب ضيق الوقت لحجز الفندق، خاصة في ظل الزحام الشديد بفنادق الإسكندرية، بسبب قرب أعياد شم النسيم، فضلا عن دخول المصرى في معسكر بالعين السخنة، ما أغضب المسؤولين بالنادى والجهاز الفنى من القرار الذي اعتبروه تخبطا وعشوائيا ويضر بتحضيرات الفريق، فضلا عن تكبد خزينة النادى المزيد من الأعباء المالية نتيجة الحجز في العين السخنة والإسكندرية قبل مواجهة واحدة.

ورصدت إدارة النادى برئاسة سمير حلبية مكافآت خاصة للاعبى الفريق بواقع 20 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلى، وذلك بهدف تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز والحفاظ على مكانة الفريق بالمربع الذهبى بالجدول، كما قامت الإدارة بصرف 20 ألف جنيه لكل لاعب، وهى مكافأة الفوز على الزمالك، تحفيزًا للفريق قبل مواجهة الغد مع الأحمر، وذلك بعد قرار تعديل لائحة المكافآت.. ويمر الفريق حاليا بواحدة من أفضل حالاته بعد المستوى المتميز الذي يقدمه الفريق منذ تولى إيهاب جلال قيادة الفريق البورسعيدى فنيا. ويراهن إيهاب جلال المدير الفنى على الحالة المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين بعد نجاحهم في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في آخر مباراة للفريق البورسعيدى، كما ركز جلال على النواحى الخططية والتكتيكية وتأمين الدفاع وكيفية تنفيذ الركلات الثابتة على حدود منطقة الجزاء، سواء بالتسديد المباشر على المرمى أو بالكرات العرضية التي يتعامل معها كل من لاعبى خطى والهجوم، لرغبته في الاعتماد عليها خلال المباراة أملا في تهديد مرمى المنافس. من جهته، أكد المدير الفنى صعوبة المباراة التي تعتبر مهمة جدا للفريقين، فالمصرى لديه هدف محدد هو مواصلة المسيرة والتشبث بالمركز الرابع