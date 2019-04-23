شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك.. خربين يعود لقيادة الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة دياز تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. حارس المرمى: أحمد الشناوي Advertisements الدفاع: عمر جابر- عمر الميداني- على جبر- رجب بكار. وسط الملعب: كينو- نبيل عماد «دونجا»- إريك تراوري- السعيد- محمد فاروق. الهجوم: عمر خربين. البدلاء: المهدي سليمان – محمد رزق- محمد مجدي «قفشة»- محمد فتحي – ناصر منسي- عبدالله بكري – كريستيان بينافينتي.

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