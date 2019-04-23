شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل مباراة بيراميدز، ببطولة الدوري العام، المؤجلة من الجولة الـ٢٦ والتي تنطلق في الثامنة مساء على ملعب الدفاع الجوي. ويضم تشكيل الزمالك: في حراسة المرمي: محمود عبدالرحيم «جنش». Advertisements في خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – إبراهيم حسن. في خط الهجوم: عمر السعيد. الاحتياطي: عماد السيد حارس مرمى – محمد عبدالغني – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالمنعم كهربا – محمد عنتر – أيمن حفني – بهاء مجدي.

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