الوصل يخسر أمام ذوب آهن ويعقد موقفه آسيويًا

خسر الوصل الإماراتي بهدفين دون رد أمام مضيفه ذوب آهن الإيراني، اليوم الثلاثاء، على استاد فولاد شهر في أصفهان، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتعقد موقف الوصل وتراجعت حظوظه في التأهل لدور الـ 16، بعد خسارة الزوراء العراقي من النصر السعودي بنتيجة 1-2، في إطار نفس الجولة.

ورفع ذوب آهن رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، مقابل 6 نقاط للنصر السعودي في المركز الثاني، و4 نقاط للزوراء العراقي في المركز الثالث، و3 نقاط للوصل في ذيل الترتيب.

ولم يحصل الوصل على فرصة جس النبض، بعدما باغته ذوب آهن بهدف سريع في الدقيقة الثانية عن طريق علي رضا، مستفيدًا من سوء تمركز مدافعي الوصل وعدم الضغط على حامل الكرة.

وظلت الأفضلية قائمة لأصحاب الأرض، وكرروا الاستفادة من لحظات عدم تركيز دفاعات الوصل، في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 15 عن طريق رأسية أمير أرسلان.

وحافظ ذوب آهن على تفوقه، وأنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، ليزداد موقف الوصل صعوبة في العودة خلال الشوط الثاني.

وحاول الوصل، العودة للقاء وسدد كايو، كرة قوية في الدقيقة 67، لم تسفر عن جديد، ونجح أصحاب الأرض، في فرض الهدوء على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، ليحصلوا على 3 نقاط مهمة