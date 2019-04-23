نتيجة مباراة الهلال والاستقلال اليوم في دوري أبطال آسيا

خطف الهلال فوزاً ثميناً من الاستقلال الإيراني، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، بنتيجة هدف نظيف وقع عليه سيباستيان دون رد، وبهذا الفوز يحتل الزعيم صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط ليضمن عبوره للدور التالي.

نجح الهلال في الفوز على الاستقلال في مباراة واحدة فقط من أصل آخر 5 جمعت بينهما بدوري الأبطال، وفي المقابل خسر في 4 مباريات، دون أن يسقط في فخ التعادل على الإطلاق.

ومن ناحية المعدل التهديفي بالمواجهات المباشرة، سجل الزعيم 3 أهداف فقط، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

عاش الفريق السعودي أوقاتاً عصيبة بالأيام الماضية، إثر خسارته نهائي كأس زايد للأندية الأبطال على يد النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز الفريق الإيراني بمُباراته الماضية بالدوري المحلي.

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يُعتبر النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هو هداف الهلال في الموسم الحالي بكافة البطولات، بعد نجاحه في تسجيل 19 هدفاً بالدوري السعودي، إضافة إلى هدف بكأس خادم الحرمين، وأيضاً هدفين بكأس آسيا، وأخيراً 3 أهداف بكأس زايد.

تمكن الزعيم من الفوز بمُباراتين من أصل 3 خاضها بالبطولة الآسيوية، كما تعرض للخسارة في المباراة الأخرى.

ومن ناحية سجله التهديفي بالبطولة، استطاع تسجيل 5 أهداف، وفي مقابل ذلك استقبل مرماه 3 أهداف، كما حافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط.

يحتل الهلال حالياً صدارة المجموعة الثالثة بدور المجموعات، بعدما نجح في حصد 6 نقاط، بينما يتواجد استقلال طهران في المركز الثالث بالترتيب، بعد نجاحه في حصد 4 نقاط.