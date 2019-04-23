الهلال والاستقلال .. الزعيم يثأر وزوران ينجو من أمواج الغضب

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، أداء مميزًا في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونجح المدرب زوران في تخفيف حدة الانتقادات- ولو قليلًا- بعد فوزه المهم في مباراة الهلال والاستقلال، حيث كان الجمهور الهلالي في الفترة الماضية غير راضٍ على أداء الفريق بعد الخسارة من الاستقلال في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وطالبت الجماهير الهلالية في أكثر من مناسبة وقبل إقامة مباراة الهلال والاستقلال في الجولة الرابعة، بإقالة المدرب زوران وإعادة التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والذي تمت إقالته في الفترة الماضية؛ بسبب وجود خلافات مع إدارة النادي الممثلة في الأمير محمد بن فيصل.

وبعد نهاية مباراة الهلال والاستقلال في دوري الأبطال الآسيوي، يستعد الزعيم لمواجهة نادي التعاون يوم الجمعة المقبلة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

Advertisements

ويأمل الزعيم في استغلال الفوز في مباراة الهلال والاستقلال، من أجل فتح صفحة جديدة ومصالحة الجماهير بعد خسارة لقب البطولة العربية يوم الخميس الماضي أمام فريق النجم الساحلي التونسي.

ويذكر أن اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو هو من أحرز هدف فوز الزعيم في لقاء الهلال والاستقلال، عبر تصويبة صاروخية عجز حارس الاستقلال عن صدها في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد تسع نقاط بعد الفوز اليوم في لقاء الهلال والاستقلال، بينما يحتل نادي الاستقلال المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط.

وكانت مباراة الهلال والاستقلال، شهدت طرد اللاعب نواف العابد من صفوف الهلال في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة.