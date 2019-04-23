الهلال ضد استقلال .. الزعيم يطمح لإنهاء سلسلة الهزائم

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد استقلال طهران الإيراني المُقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019.
وأشار حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك رقمًا سلبيًا يُلاحق الهلال ضد استقلال طهران في البطولة القارية، وتساءلت عن إمكانية إيقاف الزعيم لسلسلة هزائمه أمام الفريق الإيراني اليوم.
وأضاف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي، أن الزعيم خسر للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة القارية 3 مباريات متتالية أمام نفس الفريق، وتابعت في تغريدتها قبل مباراة الهلال ضد استقلال طهران: “هل يتمكن من إيقاف هذه السلسلة اليوم؟”.
وهُزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية ببطولة دوري أبطال آسيا، وخسر أمامه بهدف نظيف في المواجهتين السابقتين.
وكان الزعيم قد طرح تذاكر مباراة الهلال ضد استقلال طهران الإيراني قبل يومين بالأسعار التالية؛ 20 درهمًا إماراتيًّا للتذكرة العادية، و50 درهمًا إماراتيًّا للممتازة، فيما بلغ سعر المنصة إلى 100 درهم إماراتي.
ومن المُقرر أن تستمر عملية بيع تذاكر مباراة الهلال ضد استقلال طهران الإيراني في منافذ البيع بإستاد نادي الجزيرة الإماراتي حتى موعد المواجهة الآسيوية اليوم.
ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مجموعته في دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الهلال ضد استقلال طهران اليوم، وبفارق نقطتين عن الفريق الإيراني.
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