خربين يقود بيراميدز أمام الزمالك

أعلن رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : أحمد الشناوي. خط الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وعمرو ميداني ورجب بكار. Advertisements خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وكينو خط الهجوم: عمر خربين ويدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة جمعهم من 28 مباراة خلف الزمالك المتصدر بذات الرصيد ولكن من 26 مباراة.

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