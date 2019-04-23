تشكيل الزمالك أمام بيراميدز.. عودة الونش وجمعة.. وإبراهيم أساسيًا

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 للمسابقة.

وعاد إلى التشكيل كل من محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة بعد غيابهما عن المشاركة في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي، بينما استمر محمد إبراهيم في وسط الملعب بجوار طارق حامد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

واستبعد المدير الفني محمد عبد السلام من قائمة الفريق لخوض اللقاء، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا وأيمن حفني ومحمد عنتر.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه بيراميدز صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لعب مباراتين أكثر.