نبيل الحلفاوي: مباراة الزمالك وبيراميدز لا تشغلني

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على التعليق على مباراة "الزمالك بيراميدز" التي تقام مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة.

وغرد الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: "الحقيقة لا يشغلني بيراميدز، لأننا والزمالك لكل منا مباراتان زيادة عنه، المنافس الحقيقي هو الزمالك أيا كانت نتيجة مباراة اليوم".

واستكمل:" وإن لم يحصل الأهلي على الدوري بأقدامه، فلا أتوقع أن يحصل عليه بتعثر الاخرين".

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "أمر واقع" والذي تم عرضه بالماراثون الرمضاني العام الماضي.