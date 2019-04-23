افتتاح المتجر الرسمي لنادي الجونة المصري

يفتتح نادي الجونة المتجر الرسمي الأول له اليوم، الثلاثاء، بمنطقة «دون تاون» بمنتجع الجونة بالغردقة.
وتم تصميم المتجر على الطراز الأوروبي الحديث وسيشهد بيع كل المنتجات التي تحمل شعار النادي وعلى رأسها قميص الفريق الأول.
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