شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة أُحد» تتفوق على العربي القطري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي أحد في مواجهتة أمام نظيره العربي القطري بنتيجة (73/90)، في ثالث مبارياته خلال البطولة الخليجية الـ39 للأندية لكرة السلة، في اللقاء الذي أُقيم اليوم (الثلاثاء) على صالة خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة.

وحقق أُحد فوزه الأول بعد خساراتين في المباراتين الأولى والثانية ضد الشارقة الإماراتي والأهلي البحريني.

ورغم تأخر أُحد في الربع الأول بنتيجة (22-13)، إلا أن فريق سلة الحقيقة نجح في العودة خلال الربع الثاني وأنهاه متقدما بنتيجة (40-35).

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ونجح لاعبو أُحد في التعامل مع لاعبي العربي القطري الذين يتفوقون في فارق القامة، واستطاع المُدرِّب إيقاف خطورة الفريق القطري تحت السلة والدفاع القوى على مفاتيح العربي القطري، وتنويع اللعب في الدفاع والهجوم والتفوق في التصوبيات الثلاثية التي كان لها دور كبير في ترجيح كفة أُحد.

وانتهى الربع الثالث بتقدم أُحد بنتيجة (64-54)، قبل أن يظفر بنقطتي المباراة في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة (90-73).

واحتل أُحد المركز الثاني في المجموعة ليواجه ثالث المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي يوم الخميس القادم.