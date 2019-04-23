شكرا لقرائتكم خبر عن 650 هدفاً في «دوري المحترفين».. والربع الأخير الأكثر تسجيلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شهد الربع ساعة الأخير من الوقت الأصلي لمواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل النسبة الأعلى من إجمالي أهداف المسابقة بما نسبته 25 في المئة بعد انقضاء 28 جولة، وذلك وفقاً لأرقام وإحصاءات موقع الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت البطولة 223 لقاءً خاضتها أندية الدوري، مع وجود مباراة واحدة مؤجلة تجمع الهلال بالتعاون، وتم تسجيل 650 هدفاً بمعدل 2.92 هدف في كل مباراة.

وحظيت الربع ساعة الأولى من عمر مباريات المسابقة تسجيل 10.2 في المئة من أهداف المسابقة بواقع 66 هدفاً، وكان النصر الأكثر تسجيلاً فيها بـ9 أهداف، فيما لم يُسجِّل الباطن فيها أي هدف.

وشهدت الربع ساعة الثانية من الشوط الأول تسجيل فرق المسابقة ما نسبته 13.4 في المئة بواقع 87 هدفاً، سجل الهلال والتعاون فيها 8 أهداف كأكثر الفرق تسجيلاً، فيما يعتبر الفيحاء والباطن الأقل بتسجيلهما هدفين فقط.

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وسجل الجزء الأخير من الشوط الأول ثالث أفضل نسبة تسجيل في الدوري بـ 16.9 في المئة، حيث سجل 110 هدف، الأول فيه الهلال بـ15 هدفاً، والأقل هو الباطن بهدفين، ليصل إجمالي الأهداف المُسجلة في الشوط الأول 263 هدفاً، مقابل 387 هدفاً تم تسجيلها في الشوط الثاني، الذي شهدت الـ15 دقيقة الأولى منه ثاني أكبر نسبة تسجيل بواقع 17.1 في المئة، إذ سُجل فيها 111 هدفاً، منها 12 هدفاً للتعاون، مقابل هدف واحد لنادي الفتح كأقل الفرق تسجيلاً في هذه الفترة الزمنية من عمر اللقاء.

أما الجزء الثاني من الشوط الثاني، فشهد تسجيل 109 أهداف بما نسبته 16.6 في المئة، تصدر فيها النصر أكثر الفرق تسجيلاً بواقع 13 هدفاً، والأقل أُحد بـ4 أهداف.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة من المباراة هي النسبة الأكبر التي سُجل فيها أهداف الدوري بواقع 25.8 في المئة، وسُجِّل فيها 168 هدفاً، إذ سجل الفيصلي والتعاون 17 هدفاً لكل منهما، مقابل 4 أهداف لفريق أُحد.

وشهدت مباريات الدوري تسجيل 78 هدفاً في الدقيقة 90 أو +90، كان فيها الفيصلي الأكثر تسجيلاً للأهداف القاتلة بـ11 هدفاً، ثم الهلال، والباطن، والتعاون بـ7 أهداف لكل منهم، ثم الاتحاد، والأهلي، والوحدة بـ6 أهداف، ثم النصر، والحزم، والفيحاء، والفتح، والشباب بـ4 أهداف، ثم الاتفاق 3 أهداف، والقادسية، والرائد (هدفين)، ولم ينجح أُحد في تسجيل أي هدف.

كما يُعد الرائد أكثر فرق الدوري استقبالاً للأهداف من الدقيقة 90 أو أكثر، حيث استقبلت شباكه 10 أهداف، ثم الحزم بـ9 أهداف، وبعده القادسية والفيحاء 8 أهداف، ثم الاتفاق 7 أهداف، وأُحد والفيصلي 5 أهداف، والاتحاد والباطن والأهلي 4 أهداف، والفتح والهلال 3 أهداف، والنصر والتعاون والوحدة (هدفين)، والشباب أقل فرق المسابقة استقبالاً للأهداف القاتلة بهدف واحد.