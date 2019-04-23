شكرا لقرائتكم خبر عن الطريفي مُراقباً لـ«تقنية الفيديو» في بطولة العالم لـ«الطائرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

تلقى الحكم العالمي أمين الطريفي الدعوة الرسمية من الاتحاد الياباني للمشاركة في بطولة العالم للأمم 2019، كمراقب لتقنية الفيديو، بعد ترشيحة من قِبل لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في لوزون الشهر الماضي.

وتُعد هذه المشاركة الأولى للطريفي بعد تقاعدة من التحكيم العالمي، كما تُعتبر مكسباً للجنة الحكام الرئيسية نظراً لاستمرار التواجد السعودي في المشاركات العالمية، حيث ستكون عدد البطولات ثلاث بطولات، اثنتان في اليابان، وواحدة في الصين، وذلك خلال الفترة من 4-22 /٦ / ٢٠١٩م.

يُذكر أن هذه هي المشاركة الرابعة للطريفي في بطولة العالم للأندية، والتي ستبدأ في سلوفينيا خلال شهر يوليو القادم.

وقدَّم الطريفي شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم بن عبدالوهاب البابطين، ولعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحُكام الرئيسية عبدالله بن محمد العدوان، وكذلك أعضاء المجلس، على الدعم المُستمر والوقوف خلف كل الإنجازات التحكيمية.