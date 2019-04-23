البدلاء يقودون النصر لفوز ثان على الزوراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أردف النصر فوزه الأول على الزوراء العراقي 4-1 في الجولة الماضية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوز ثان اليوم 2-1 في المواجهة التي جرت بملعب الزوراء ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى.
ولعب النصر بقائمة لم تشهد سوى مشاركة نحو ثلاثة لاعبين من القائمة الأساسية، فيما أراح المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا القائمة الأساسية للمواجهة المنتظرة السبت المقبل أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسمح النصر لمضيفه بالتقدم أولا في الدقيقة 30 عن طريق علاء عباس، ثم عادل النتيجة عبر يحيى الشهري في الدقيقة 58، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل البديل نواف الفرشان هدف الفوز للنصر بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الزوراء عند أربع نقاط في المركز الثالث.
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